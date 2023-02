Vorfall bei der Berlinale Klimaaktivisten kleben sich an Rotem Teppich fest

Die Berlinale will in den rund anderthalb Wochen insgesamt rund 280 Filme zeigen. Während des Festivals soll auch an die Lage der Menschen im Iran erinnert werden. Mehrere Frauen hielten am Donnerstagabend auf dem roten Teppich ein weißes Banner hoch, auf dem etwa der Spruch „Woman Life Freedom“ stand. Auf der Bühne machte auch Schauspielerin Golshifteh Farahani auf die Situation in ihrem Land aufmerksam: „Dieses Regime wird fallen.“