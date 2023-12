Zwei Verletzte Zwei Männer fliehen aus Berliner Maßregelvollzug

Zwei als gefährlich geltende, psychisch kranke Straftäter sind an Heiligabend aus dem Maßregelvollzug in Berlin-Reinickendorf geflohen. Bei dem Ausbruch, der sich am frühen Sonntagmorgen ereignete, wurden zwei Krankenschwestern verletzt. Eine davon kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus, die andere wurde ambulant behandelt, wie Polizei und Gesundheitsverwaltung mitteilten. Nun werde nach den Ausbrechern gesucht.