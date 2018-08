Berlin: Zick-Zack-Radweg in Zehlendorf sorgt für Spott

So sieht er aus, der eher ungewöhnliche Radweg in Berlin-Zehlendorf. Foto: dpa/Nico Tapia

Berlin Eigentlich sind neue Radwege eine positive Sache. Im Berliner Stadtteil Zehlendorf sorgt ein solcher aber für jede Menge Spott. Der Grund: Auf diesem ist Zick-Zack-Fahren angesagt.

Ist das Kunst oder soll man hier entlangfahren? Ein ungewöhnlicher Radweg sorgt in Berlins gutbürgerlichem Stadtteil Zehlendorf für Rätselraten: Wer ihn benutzen will, muss im Zickzack fahren. Denn die Markierungen auf dem Bürgersteig an der Leo-Baeck-Straße sind in Höhe der Bäume jeweils versetzt. „Das war so nicht geplant“, sagte die zuständige Bezirksstadträtin Maren Schellenberg am Mittwoch. Offenbar habe es Kommunikationsprobleme mit der zuständigen Baufirma gegeben.