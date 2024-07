42-Jähriger schwer verletzt Zelt von Wohnungslosem in Berlin angezündet

Das 42-jährige Opfer gab an, dass bereits am vergangenen Wochenende ein Unbekannter frühmorgens sein Zelt im Tiergarten geöffnet und eine Flüssigkeit über sein Bein geschüttet habe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin habe der Tatverdächtige die Flüssigkeit in Brand gesetzt und sei geflohen.