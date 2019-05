Kampagne in Berlin : Warum ein "Waffenthron" vor dem Brandenburger Tor steht

Berlin Das Möbelstück hat große Ähnlichkeit mit einem Symbol aus einer sehr erfolgreichen TV-Serie. Entworfen wurde es von Studenten. Und es hat eine politische Botschaft.

Eine Kampagne gegen Waffenexporte hat am Samstag in Berlin gegen Ausfuhren vor allem in den Jemen demonstriert. "Die Kampagne 'Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!' fordert die Bundesregierung auf, ausnahmslos alle Rüstungsexporte an die Kriegskoalition im Jemen zu stoppen und sich auf europäischer Ebene für ein gleichlautendes Waffenembargo einzusetzen", erklärte die Kampagnen-Sprecherin und pax christi-Generalsekretärin Christine Hoffmann.