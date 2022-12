Am Berliner Landgericht Videoschalte in die Türkei im Prozess gegen Bushidos Ex-Manager

Der inzwischen in Izmir lebende Türke zweifelte dies bei seiner Vernehmung per Video an. „Der würde ihm niemals ein Haar krümmen“, sagte er. Bushido sei „der Goldesel“ des Clanchefs gewesen. „Ganz ehrlich: Er hat einfach Scheiße gelabert“, sagte der 41-Jährige zu den von Bushido erhobenen Vorwürfen gegen seinen Ex-Manager.