Fahndung in Berlin : Unbekannter erschießt 42-Jährigen vor Shisha-Bar

Blaulicht auf einem Polizeiauto (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Berlin In berlin ist ein 42-jähriger Mann vor einer Shisha-Bar erschossen worden. Der Täter flüchtete am späten Samstagabend und wird von der Kriminalpolizei gesucht. Als Motiv vermutet die Polizei „private Streitigkeiten“, wie am Sonntag mitgeteilt wurde.

Eine Mordkommission ermittelt und befragte Zeugen. Es seien Fotos und Videos gesichert worden. Die Kriminalpolizei fragt, wer im Zusammenhang mit der Tat auffällige Beobachtungen gemacht hat. Der Schütze feuerte offenbar mehrfach auf sein Opfer. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, die Obduktion habe ergeben, dass der 42-Jährige „an seinen Schussverletzungen verstorben“ sei.

(felt/dpa)