Klimaprotest von Extinction Rebellion : Umweltschützer ketten sich auf dem Brandenburger Tor fest

Berlin Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben sich am Freitag an Deutschlands wohl bekanntestes Wahrzeichen gekettet. Die Polizei musste das Brandenburger Tor erklimmen, um die Klimaschützer herunterzuholen.

Umweltschützer sind bei einer Aktionswoche für mehr Klimaschutz in Berlin auf das Brandenburger Tor geklettert und haben sich an der Quadriga festgekettet. Weitere Aktivisten blockierten am Freitagmorgen mit zwei Lastwagen die Fahrbahn vor dem Wahrzeichen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei war mit Höhenrettern im Einsatz, um die Aktivisten vom Brandenburger Tor zu holen.