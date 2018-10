Berlin: Überfall auf Geldtransporter - Täter schießen auf Polizisten

Überfall auf Geldtransporter in Berlin

Berlin Mehrere Maskierte haben in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes einen Geldtransporter überfallen. Nach Polizeiangaben konnten die Täter mit der Beute fliehen.

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter mitten in Berlin haben die Täter am Freitagmorgen auf einen Streifenwagen der Polizei geschossen. Die Beamten seien „zum Glück" unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit.

Die maskierten Täter hatten vorher einen Geldtransporter in der Nähe des Alexanderplatzes überfallen. Nach der Tat an der Schillingstraße flohen sie mit ihrer Beute in zwei Autos. Auf ihrer Flucht durch das Stadtgebiet feuerten sie auf den Polizeiwagen, wie die Ermittler berichteten. Verletzte habe es nicht gegeben.