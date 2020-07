Neuer Name von U-Bahnhof Mohrenstraße : „Jetzt soll diese Straße nach dem Antisemiten Glinka benannt werden“

Neuer Name von U-Bahnhof Mohrenstraße

Berlin Weil er vermeintlich rassistisch ist, wird der Berliner U-Bahnhof Mohrenstraße umbenannt. Doch auch der neue Name Glinkastraße stößt auf Kritik. Denn der Namensgeber Michail Iwanowitsch Glinka soll laut Medienberichten Antisemit gewesen sein.

Der neue Name des Berliner U-Bahnhofs Mohrenstraße, der künftig Glinkastraße heißen soll, ist eine „schlechte Wahl“. Das kritisiert zumindest eine Autorin der „ Jüdische Allgemeine“ , die es „keine gute Idee“ findet, die Haltestelle nach Michail Iwanowitsch Glinka zu benennen. Warum? In den Werken des russischen Komponisten seien antisemitische Elemente zu finden.

Also Rassismus bekämpfen wollen aber Antisemitismus ist in Ordnung? Euer Ernst? #weilwirdichlieben #Glinkastrasse #mohrenstrasse #bvg

Dabei geht es vor allem um Glinkas Oper „Fürst Cholmskij“, die von einer jüdischen Verschwörung, der „Häresie der Judaisten“ handelt. Darin verbündet sich eine jüdische Elite mit dem Feind, um das russische Reich von innen zu zerstören. Die Oper wird heute nicht mehr aufgeführt, ist jetzt allerdings trotzdem der Stein des Anstoßes. Sie strotze nur so vor Antisemitismus.

Zum Hintergrund: Wegen Rassismus-Kritik am Namen Mohrenstraße entschieden die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Haltestelle in U-Bahnhof Glinkastraße umzubenennen. Namensgeber ist der russische Komponist Michail Iwanowitsch Glinka (1804-1857), der in Berlin lebte und starb.