Keine Auswirkungen auf Flugverkehr : Drohne am Flughafen Berlin-Tegel gesichtet

Drohne am Flughafen Berlin-Tegel gesichtet

Passagiere warten am Flughafen Berlin-Tegel (Archivbild).

Berlin Am Berliner Flughafen Tegel ist eine Drohne gesichtet worden. Es kam jedoch nicht zu Einschränkungen im Flugverkehr. Unklar ist, ob der Vorfall mit den Klima-Protesten von „Extinction Rebellion“ in Zusammenhang stand.

Ein Pilot habe die Drohne am Stadtrand gesichtet, der Flugverkehr sei daraufhin für wenige Minuten unterbrochen worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung am Montag in Berlin auf Anfrage. Auswirkungen auf die Abläufe habe das keine gehabt. Weitere Sichtungen seien nicht gemeldet worden.