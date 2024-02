Am Samstagabend Streit eskaliert – Berliner Polizisten bewachen Urban-Krankenhaus

Beamte der Berliner Polizei haben am Samstagabend die Notaufnahme des Urban-Krankenhauses in Kreuzberg bewacht. Dem sei ein Streit zwischen Menschengruppen im Gräfekiez mit drei Verletzten vorausgegangen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. „Es sollen Messer und Schusswaffen eingesetzt worden sein.“ Zuerst hatte die „B.Z.“ (Online) berichtet.