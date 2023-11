Staatsschutz ermittelt Sowjetisches Ehrenmal in Berlin mit Hakenkreuzen beschmiert

Das sowjetische Ehrenmal Hohenschönhausen wurde von 1947 bis 1948 errichtet und ist den Gefallenen der Roten Armee gewidmet, die am Ende des Zweiten Weltkriegs im Frühjahr 1945 bei der Schlacht um Berlin starben. Hohenschönhausen war damals einer der ersten Berliner Stadtteile, der von den Sowjets am 22. April 1945 eingenommen wurde. Die gefallenen Rotarmisten wurden zunächst auf dem Gelände des Ehrenmals bestattet, ehe sie zum sowjetischen Ehrenmal in der Schönholzer Heide umgebettet wurden. In den 1970er Jahren wurde das Denkmal in Hohenschönhausen umgestaltet.