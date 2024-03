Von Auto angefahren Schwerer Unfall in Berlin - Nach Mutter stirbt auch Kind

Der Hergang des Geschehens war am Samstag laut der Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Frau und das Kind in einem Kinderwagen auf der Leipziger Straße in einem Baustellenbereich in der Nähe eines Einkaufszentrums von einem Auto angefahren. Der 83-jährige Fahrer sei ebenfalls ins Krankenhaus gekommen, nach ambulanter Behandlung und einer Blutentnahme aber wieder entlassen worden. Die Berliner Feuerwehr hatte davon gesprochen, er sei ebenfalls schwer verletzt gewesen.