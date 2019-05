Attacke in Berlin : Schwangere mit drei Promille prügelt auf andere Frau ein

Berlin Die Zahl an sich lässt einen schon sprachlos zurück. Eine betrunkene Schwangere mit rund drei Promille hat in Berlin eine andere Frau krankenhausreif geschlagen.

Die beiden Frauen lieferten sich am Samstag vor dem Ostbahnhof eine Auseinandersetzung, in deren Folge eine 39-Jährige in eine Klinik kam, wie die Bundespolizei Berlin am Montag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille bei der Schwangeren.