Nach Protest gegen Klimapolitik Reinigung des Brandenburger Tores dauert länger als erwartet

Die Beseitigung der Farbe am Brandenburger Tor wird voraussichtlich noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Das Farbgemisch sei wegen seines Wasseranteils tiefer in den Sandstein eingedrungen als zunächst angenommen, teilte die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) am Donnerstag mit. Es werde mit Kosten im sechsstelligen Bereich gerechnet. Klimaaktivisten hatten das Berliner Wahrzeichen Mitte September mit Farbe besprüht.