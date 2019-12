Überfall auf Café : Schüsse am Checkpoint Charlie – Großeinsatz der Polizei

Berlin In einem Café an der Kreuzung, an der sich der ehemalige US-Checkpoint befindet, fielen Schüsse. Die Berliner Polizei ist mit zum Teil schwer bewaffneten Kräften vor Ort.

Rund um ein Café nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es am Montagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Grund dafür war zunächst unklar. Nach Aussagen von Zeugen sollen in dem Café an der Kreuzung Schüsse gefallen sein. Auch die Polizei schrieb bei Twitter von Schüssen, die ein Verdächtiger abgegeben haben soll.

Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der #Friedrichstraße vorausging. Wir haben die Situation unter Kontrolle. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Polizei teilte mit, dass sie von einem versuchten Überfall auf das Geschäft ausgehe. Krankenwagen waren nicht vor Ort. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser.

