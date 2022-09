Frau klagt gegen Ungleichbehandlung : Prozess um nackte Brüste auf einem Wasserspielplatz

Berlin Mit nacktem Oberkörper sitzt eine Frau auf einem Wasserspielplatz mit ihrem Sohn auf der Decke. Sicherheitskräfte fordern sie auf, ihre Brust zu bedecken - oder den Platz zu verlassen. Die Polizei wird eingeschaltet. Nun landet der Fall vor Gericht.

Die Klägeranwältin kritisierte die ungleiche Behandlung von Nacktheit der Geschlechter. Statt ihre Mandantin aufzufordern, die Brust zu bedecken, hätte man beispielsweise der „männlichen Nacktheit“ begegnen können, indem sich die Männer bedeckten. Auch eine gütliche Lösung sei denkbar gewesen, so Thum: So hätten die Sicherheitsleute Lebreton bitten können, sich weiter wegzusetzen von der Familie, die sich angeblich gestört gefühlt habe durch ihren freien Oberkörper. „Das, was geschehen ist, ist ein Eingriff in die Grundrechte der Frau“, betonte die Anwältin.