Auch Rollstuhlfahrer kommen nicht rein : Poller gegen Kinderwagen vor Berliner Café sorgen für Empörung

Die Poller am Eingang verhindern, dass Rollstuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen in das Café kommen. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Zwei Poller gegen Kinderwagen vor der Tür eines Cafés in Berlin haben im Internet eine Debatte ausgelöst. Nutzer bei Twitter kritisierten den Zugang als kinder- und behindertenfeindlich und hinterlassen schlechte Bewertungen.

Die Betreiberin sagte der dpa am Mittwoch, Kinderwagen hätten in dem sehr kleinen Café immer mehr überhand genommen und wiederholt Schäden, etwa an Wänden, hinterlassen. Die Poller gebe es seit etwa zwei Monaten. Vorher habe man lange und vergeblich per Schild darum gebeten, dass Kinderwagen nicht mit ins Café gebracht werden. Die Frau, die namentlich nicht genannt werden wollte, betonte, sie sei Mutter und habe nichts gegen Kinder. Rollstuhlfahrer hätten die Tür mit den Pollern wegen einer Stufe auch vorher nicht nutzen können und könnten nach wie vor über einen Seiteneingang ins Café kommen.