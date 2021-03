Razzia mit sechs Festnahmen : Polizei zerschlägt Kokain-Lieferdienst in Berlin

Berlin Berliner Kunden lassen sich ihre Drogen immer wieder in sogenannten Koks-Taxis kommen. Die Lieferdienste beschäftigen Ermittler und Justiz schon eine Weile. Nun gab es eine Razzia.

Sie sollen einen Kokain-Lieferdienst betrieben haben: Sechs mutmaßliche Dealer sind am Dienstag bei einer Razzia in Berlin verhaftet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, durchsuchten am Morgen rund 200 Ermittler 14 Objekte in der Hauptstadt. Es seien umfangreiche Beweismittel sicher gestellt worden, hieß es. Näheres dazu blieb zunächst offen.