Verdächtiger Gegenstand entdeckt : Polizei räumt Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz

Während der Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags auf dem Breitscheidplatz, ist die Beleuchtung des Weihnachtsmarktes am 19.12.2019 komplett erloschen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Aufregung in Berlin: Nach Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand hat die Polizei am Samstagabend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sei in diesem Zusammenhang vorzeitig beendet werden, teilte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.Nun beginne man mit dem Absuchen des Breitscheidplatzes und der benachbarten Gedächtniskirche.

Einen Bericht der Zeitungen „Bild“ und „B.Z.“, wonach zwei Menschen festgenommen wurden, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen. Laut „B.Z.“ sollen die zwei Personen als islamistische Gefährder gelten. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung laufe die Überprüfung der Personalien. Bei den beiden Festgenommen solle es sich um Syrer handeln, die über Erfahrung mit Sprengstoff verfügen sollen.

Alle Besucher haben den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen. #Danke

Unsere Kolleg. beginnen nun mit der Absuche auf dem #Breitscheidplatz und in der #Gedächtniskirche. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte mit, wegen des Polizeieinsatzes würden die S-Bahnen am Bahnhof Zoologischer Garten nicht halten. Die Station liegt ganz in der Nähe von Breitscheidplatz und Gedächtniskirche.

Auf den Weihnachtsmarkt hatte der islamistische Attentäter Anis Amri vor drei Jahren einen entführten Lastwagen gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.

Am Donnerstagabend (19.12.2019) hatten sich Trauernde an dem Mahnmal in der City-West versammelt, Kränze niedergelegt, Kerzen entzündet und still verharrt. Darunter waren Menschen, die bei dem Anschlag verletzt wurden und Ersthelfer von Polizei, Feuerwehr und Schaustellern. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nahm an dem Gedenken teil.

Unterdessen stuft die Polizei aktuell insgesamt deutlich weniger Islamisten als „Gefährder“ ein als noch im vergangenen Jahr. Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilte, zählten die Behörden Anfang November im islamistischen Spektrum bundesweit 679 sogenannte Gefährder. Zum Vergleich: im Juli 2018 hatte die Polizei noch 774 islamistische „Gefährder“ auf dem Schirm.

Als „Gefährder“ bezeichnet man im Bereich der politisch motivierten Kriminalität Menschen, denen man schwere Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zutraut.

Der Obmann der Union im Innenausschuss des Bundestages, Armin Schuster, glaubt, dass hier auch der seit dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vor drei Jahren gestiegene Verfolgungsdruck „eine gewisse Wirkung zeigt“, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Polizei zeige radikalen Islamisten heute früher und öfter durch „Gefährder-Ansprachen“, dass ihre Aktivitäten nicht unbeobachtet blieben, sagte Schuster. Auch Durchsuchungen und Festnahmen würden inzwischen in einem früheren Stadium angeordnet. Außerdem richteten die Behörden ihr Augenmerk nicht mehr nur auf Netzwerke und Gruppen, sondern auch auf radikale Islamisten, die vielleicht alleine Anschläge verüben könnten.

In mehreren Bundesländern seien zudem Einheiten eingerichtet worden, die sich intensiv um die Abschiebung von „Gefährdern“ bemühten. Aktuell laufen laut Schuster bundesweit über 1000 Ermittlungsverfahren im Bereich Islamismus: etwa 890 Verfahren in den Ländern und 150 beim Bundeskriminalamt.

(felt/dpa)