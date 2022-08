Villa eigentlich beschlagnahmt : Polizei durchsucht Clan-Villa in Berlin nach gestohlenem Kühlschrank

Polizei durchsucht Clan-Villa in Berlin nach gestohlenem Kühlschrank

Die Polizei hat eine Clan-Villa in Berlin durchsucht (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Clans wollen Berliner Senat und Polizei seit Langem konsequent durchgreifen und auch kleine Verbrechen nicht ungeahndet lassen. In diesem Fall war das gesuchte Diebesgut allerdings unhandlich und eigentlich schwer zu verstecken.

Eine Villa von Mitgliedern eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln und vier weitere Räumlichkeiten sind von der Polizei durchsucht worden. Dabei ging es am Donnerstag um den Verdacht des Diebstahls. Die Rede war von einem großen Kühlschrank, der gestohlen worden war - die Polizei fand ihn aber nicht. Insgesamt lagen fünf Durchsuchungsbeschlüsse für die Villa, Wohnungen und Geschäftsräume vor, wie die Polizei mitteilte. In dem Haus im Ortsteil Buckow wurden ein 31-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau wegen Widerstands gegen die Polizei festgenommen.