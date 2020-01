„Nacht der Solidarität“ : Tausende Ehrenamtliche helfen bei erster Obdachlosenzählung

Berlin Ehrenamtliche Helfer sind zur bundesweit ersten Obdachlosenzählung aufgebrochen. Sie seien „gut geschult und vorbereitet“. Die gesammelten Daten sollen helfen, bessere und passgenauere Angebote für Obdachlose zu schaffen.

Die Zahl der Obdachlosen in Berlin hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, soviel ist sicher. Menschen, die unter Brücken, in Parks und vor Hauseingängen schlafen, gehören längst zum Stadtbild. Nicht sicher ist bislang, wie viele es sind. Schätzungen gehen von 6.000 bis 10.000 Obdachlosen aus, die auf den Berliner Straßen leben.

Um Klarheit zu bekommen, hat Berlin nun die bundesweit erste Obdachlosenzählung durchgeführt. Vorbilder gibt es unter anderem in New York und Paris. Nach fünfmonatiger Vorbereitungszeit in der Senatssozialverwaltung zogen in der Nacht zu Donnerstag mehr als 3.700 freiwillige Helfer bekleidet in blauen Westen in mehr als 600 Teams zwischen 22 und ein Uhr durch die Stadt, um die Obdachlose zu zählen und zu befragen. Fragebögen in acht Sprachen thematisierten zum Beispiel wie lange sie auf der Straße leben und aus welchen Ländern sie kommen. Die Beantwortung war freiwillig. Wer nicht antworten wollte, wurde nur gezählt. „Gut geschult und vorbereitet“, twitterte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Mittwochabend mit Blick auf die Ehrenamtlichen.