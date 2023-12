Schulleiterin Finger gebrochen Polizei in Massenschlägerei an Berliner Schule verwickelt

Bei einer Massenschlägerei zwischen Schülern, Lehrern und Polizisten an einer Schule in Berlin-Neukölln sind viele Menschen verletzt worden. Die 52-jährige Schulleiterin, die die prügelnden Jugendlichen trennen wollte, wurde dabei am Montagvormittag geschubst und brach sich einen Finger, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weitere Lehrer und auch Polizisten wurden angegriffen. Schüler sprühten auch mit Pfefferspray, so dass insgesamt 49 Kinder, Jugendliche und Lehrer Reizungen erlitten und von Sanitätern behandelt wurden. Der Grund für den eskalierten Konflikt soll laut Polizei eher banal gewesen sein, um Politik ging es nicht.