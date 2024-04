Vorfall in Berlin-Neukölln Menschenmenge zwingt Rettungswagen zum Stopp

Laut Polizei hatte es einen Streit zwischen drei Männern in einer Kneipe gegeben. Immer mehr Männer hätten eingegriffen. Einem 21-jährigen Mann wurde demnach in den Bauch gestochen, ein 29-Jähriger trug eine Stichverletzung am Gesäß davon. Dann schrieb die Polizei am Freitag: „Beide waren zwischenzeitlich von der Besatzung eines zufällig am Ort des Geschehens vorbeikommenden Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht worden, welches sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnten.“ Ein 34-jähriger Mann wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen.