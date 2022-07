Berlin treibt es wieder bunt – diesmal auf den neuen Sitzplätzen der BVG, die am 5. Juli 2022 vorgestellt wurden. Damit setzen sie ein klares Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz. Mit dem passenden Kampagnenvideo, in dem ein tanzender Kontrolleur die Fahrgäste kontrolliert und in bunte Silhouetten verwandelt, wird auf einer emotionalen und lustigen Weise die Vielfalt Berlins gezeigt. Das bunte Menschengewimmel in Bildern.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zeigen ihr neues Sitzmuster der Busse und Bahnen.