Berlin: Mutmaßlicher Fahrraddieb sticht Polizisten nieder

Berlin Ein Polizist will einen Mann festnehmen, der offenbar sein Fahrrad stehlen will. Aber der mutmaßliche Dieb zieht ein Messer - und sticht zu.

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb hat in Berlin einen Polizeibeamten niedergestochen. Der Kriminalpolizist ertappte den Mann am Mittwochabend auf dem Nachhauseweg, als dieser sich an dem angeschlossenen Fahrrad des Beamten zu schaffen machte, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der 44-jährige Beamte den Täter festnehmen wollte, stach dieser sofort mit einem Messer zu.