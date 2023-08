Messerattacke in Berlin Mutmaßlicher Täter soll nach Angriff auf Schulmädchen in Psychiatrie

Nach dem Angriff auf die beiden Mädchen an einer Berliner Grundschule im Mai soll der mutmaßliche Täter nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Ein Gutachten sei zu dem Schluss gekommen, dass der 38-jährige Mann bei der Tat psychisch krank und in einem psychotischen Zustand war und daher schuldunfähig sein dürfte, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Bereits bei seiner Festnahme habe er gesagt, Stimmen gehört zu haben, die ihm befahlen, die Mädchen zu töten. Eine Verurteilung des Mannes sei daher nicht zu erwarten. Die Staatsanwaltschaft habe daher Antrag auf Unterbringung in der Psychiatrie eingereicht.