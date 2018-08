Berlin: Mordprozess vor Landgericht nach tödlichem Autorennen geplatzt

Einer der Angeklagten sitzt in einem Gerichtssaal. Er muss sich erneut wegen eines illegalen Autorennens in Berlin verantworten (Archivfoto). Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Es war das erste Mordurteil in einem Raser-Fall. Doch der Bundesgerichtshof hob die spektakuläre Entscheidung auf. Jetzt ist der neue Prozess am Landgericht Berlin geplatzt - wegen möglicher Befangenheit.

Auch in dem neuen Prozess wurde den Männern im Alter von 29 und 26 Jahren vorgeworfen, bei einem illegalen Autorennen in der Nacht zum 1. Februar 2016 einen unbeteiligten 69-Jährigen totgefahren zu haben. Sie sollen seinen Tod billigend in Kauf genommen haben. Im Februar 2017 waren deutschlandweit zum ersten Mal in einem Raser-Fall wegen Mordes lebenslange Haftstrafen verhängt worden.