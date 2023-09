Staatsschutz ermittelt Mann wegen islamischer Gebetsmütze in Berlin krankenhausreif geschlagen

Unbekannte sollen in Berlin einen 34-Jährigen wegen seiner islamischen Gebetsmütze krankenhausreif geschlagen haben. Ein Mann schlug ihm am Sonntagabend in einem Lokal in Berlin Neukölln mehrfach mit der Faust ins Gesicht und entriss ihm seine Kopfbedeckung, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte. Das Opfer soll die Mütze demnach als „modisches Accessoire“ getragen haben.