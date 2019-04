Unfall in Berlin: Kleinkind überlebt Sturz aus drittem Stock unversehrt

Berlin Ein 22 Monate altes Kind ist am Sonntag aus dem dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Berlin gestürzt. Ein Passant fand den Jungen weinend im Blumenbeet. Die Polizei schließt bisher Verletzung der Fürsorgepflicht aus.

Ein Kleinkind hat in Berlin einen Sturz aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses offenbar unversehrt überstanden. Ein Passant fand den 22 Monate alten Jungen am Sonntagmittag weinend in einem Blumenbeet und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Polizei am Montag mitteilte.