5000 Quadratmetern in Brand Gewaltiges Feuer in Lagerhalle in Berlin-Marzahn – Gebäude nicht zu retten

Eine Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier ist in Berlin-Marzahn abgebrannt. Die Halle geriet am Donnerstagmorgen auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Zeitweise waren demnach bis zu 150 Einsatzkräfte am Ort. Der Brand war weithin sichtbar, eine dunkle Rauchwolke türmte sich zeitweise über der Lagerhalle auf. Die Feuerwehr bemühte sich vor allem darum, die Nachbargebäude vor den Flammen zu schützen. „Die Einsatzkräfte löschen die Lagerhalle derzeit lediglich von außen und versuchen sie kontrolliert abbrennen zu lassen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.