Haftbefehle gegen Kinder des Opfers Vier Teenager sollen 40-Jährigen in Berlin getötet haben

Berlin · Nach dem Mord an einem 40-Jährigen in Berlin-Gatow hat die Polizei vier Verdächtige identifiziert - darunter zwei Kinder des Opfers. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, vollstreckten Beamte am Samstagmorgen Haftbefehle gegen einen 16- und einen 17-Jährigen.

20.05.2023, 15:44 Uhr

Kriminaltechniker am Tatort in Berlin-Gatow. Foto: dpa/Dominik Totaro

Beide sollten noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden und müssen sich wegen des Tatvorwurfs des gemeinschaftlich begangenen, heimtückischen Mordes verantworten. Die Polizei identifizierte noch zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren. Gegen diese Beschuldigten lagen allerdings „aufgrund ihres Alters die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls nicht vor", wie es weiter hieß. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um die 14-jährige Tochter und den 16- jährigen Sohn des Toten sowie um die Freundin des Sohnes und einen Bekannten der Jugendlichen. Sie sollen ihr Opfer am Dienstag unter einem Vorwand an den späteren Tatort gelockt und dort auf offener Straße erschossen haben. Die Hintergründe der Tat waren auch am Samstag weiter unklar. Die Ermittlungen dazu dauerten an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

(felt/AFP)