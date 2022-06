Nahe Gedächtniskirche : Auto fährt in Berlin in Menschenmenge - ein Toter, mehrere Verletzte

Auto fährt in Berlin in Menschenmenge - ein Toter, mehrere Verletzte

Einsatzkräfte stehen nach dem Zwischenfall auf der abgesperrten Straße. Ein Auto ist in der Nähe der Gedächtniskirche in Berlin in eine Personengruppe gefahren. Foto: dpa/Fabian Sommer

Update Berlin In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Dabei sollen nach Angaben der Feuerwehr etwa 30 Menschen verletzt worden sein. Ein Mensch stirbt. Die Umstände sind noch unklar.

In Berlin ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren, nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei am Mittwochvormittag etwa 30 Menschen verletzt, ein Mensch ist gestorben. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr in der Tauentzienstraße (Höhe Hausnummer 13) nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw, sagte ein Polizeisprecher. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt.“ Der mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs wurde von der Polizei vor Ort festgehalten. Auf einem Foto, das im Internet gepostet wurde, ist ein Pkw zu sehen, der im Schaufenster eines Geschäfts steht.