Nahe Gedächtniskirche : Auto fährt in Berlin in Menschenmenge - ein Toter, mehrere Schwerverletzte

Auto fährt in Menschenmenge - Ein Toter, mehrere Schwerverletzte

Update Berlin Schock in der Berliner Innenstadt: Ein Auto fährt in eine Personengruppe. Ein Mensch stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt, fünf schweben in Lebensgefahr. Ob es sich um einen Unfall oder um eine vorsätzliche Tat handelt, ist noch unklar. Wenige Stunden nach dem Vorfall nennt die Polizei Details zum Ablauf.

Fünf Menschen sind in Berlin lebensgefährlich verletzt worden, als ein Auto am Mittwoch in der Innenstadt in eine Personengruppe gefahren ist. Weitere drei Menschen wurden schwer verletzt, ein Mensch starb. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Außerdem wurden Menschen leicht verletzt, wie viele sagte die Feuerwehr zunächst nicht. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten.

Derzeit gibt es einen größeren Einsatz in der #Tauenzienstraße.

Ein Mann soll in eine Menschengruppe gefahren sein. Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt. Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein, soll vor Ort fest.

Die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei sowie die Kriminalpolizei untersuchen nun, ob es sich um einen Unfall oder um eine vorsätzliche Tat handele, so die Polizei. Dazu müsse auch die Identität des Fahrers des Autos geklärt werden. Die Polizei hatte den Mann vorläufig festgenommen.

Nach Angaben der Ermittler könnte es sich um einen Unfall, eine Vorsatztat oder einen medizinischen Notfall gehandelt haben.Indikatoren, die für eine Vorsatztat sprechen würden, würden nun unter anderem abgeglichen mit der Spurenlage und Zeugenaussagen, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am Mittag. „Ich möchte mich aber nicht auf Spekulationen einlassen“, sagte er mit Blick auf die Entfernung zwischen den beiden Unfallstellen.

Unser Reporter Hagen Strauss war ebenfalls vor Ort und verschaffte sich einen Überblick über die aktuelle Lage in Berlin. Foto: Hagen Strauss

Cablitz erinnerte dabei auch an den schweren Unfall in der Invalidenstraße in Berlin vor einigen Jahren. Dort hatte sich 2019 ein großes Fahrzeug überschlagen und vier Menschen auf dem Gehweg getötet. Der Fahrer war trotz einer Epilepsie-Erkrankung und einer Gehirnoperation einen Monat vor dem Unfall Auto gefahren.

Wenige Stunden nach dem tödlichen Vorfall wird der genaue Ablauf klarer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 10.26 Uhr seinen Renault-Kleinwagen an der Straßenecke Ku'damm und Rankestraße auf den Bürgersteig des Ku'damms und in eine Menschengruppe. Dann fuhr er den Angaben zufolge zurück auf die Kreuzung und knapp 200 Meter weiter auf der Tauentzienstraße Richtung Osten. Kurz vor der Ecke Marburger Straße lenkte er den Wagen erneut von der Straße auf den Bürgersteig, touchierte ein anderes Auto, überquerte die Marburger Straße und landete im Schaufenster eines Parfümerie-Geschäfts mit der Adresse Tauentzienstraße 16. Nahe der Kreuzung Kurfürstendamm, Rankestraße und Tauentzienstraße lag nach dem Vorfall eine abgedeckte Leiche.

Die Polizei ist auch mit einem Hubschrauber im Einsatz. Damit wollen sich die Ermittler ein Gesamtbild von der Lage vor Ort machen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmittag sagte. Auch ein Rettungshubschrauber war zu sehen. Nach dem tödlichen Vorfall ist die Hauptstadt-Polizei mit circa 130 Kräften vor Ort. Das teilte die Behörde am Mittwoch bei Twitter mit.

Der mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs wurde von der Polizei vor Ort festgehalten. Auf einem Foto, das im Internet gepostet wurde, ist ein Pkw zu sehen, der im Schaufenster eines Geschäfts steht.

Auch der britische Schauspieler und Entertainer John Barrowman war zufällig vor Ort. Er meldete sich mit einem Video bei Twitter, in dem er beschrieb, was er beobachtet hatte. Er habe den Knall gehört und sich in Sicherheit gebracht. Mittlerweile sei er zurück im Hotel.

Die Berliner Polizei hat dazu aufgerufen, keine Bilder vom tödlichen Vorfall zu posten. „Wir bitten Zeuginnen & Zeugen, Hinweise und Mediendateien zum Geschehen #Tauentzienstraße an unser Hinweisportal zu übersenden“, twitterte die Polizei am Mittwochmittag. „Bitte verbreiten Sie keine Aufnahmen vom Ereignisort im Netz. #b0806 #Charlottenburg.“

An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

(lha/dpa)