Mutter festgenommen Einjährige in Katzenbox gefunden – aus dem Fenster geworfen?

Ein schwer verletztes kleines Mädchen ist in einer Katzenbox im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick vor einem Mietshaus gefunden worden. Das einjährige Kleinkind soll am Montagmittag aus dem dritten Stock des Hauses geworfen worden sein. Es schwebte nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.