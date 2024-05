In Berlin Ehepaar nach Tod von pflegebedürftiger Mutter angeklagt

Sie sollen die pflegebedürftige und bettlägerige Mutter derart vernachlässigt haben, dass die Frau starb. Nun sollen die Tochter und deren Mann in Berlin vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft hat das Paar wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen mit Todesfolge angeklagt, wie ein Behördensprecher am Mittwoch mitteilte. Die Eheleute wurden demnach bereits im Januar verhaftet. Der 42-Jährige befindet sich laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft, die 37 Jahre alte Frau kam wieder auf freien Fuß.