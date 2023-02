350 Beamte an 41 Objekten Großangelegte Durchsuchung wegen Bestechlichkeit zweier Polizisten

Die Berliner Polizei hat Durchsuchungen bei zwei Beamten aus den eigenen Reihen vorgenommen, denen Bestechlichkeit und andere Straftaten vorgeworfen werden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, wurden am Dienstag an insgesamt 41 Orten in der Hauptstadt Wohnräume sowie zwei Diensträume der Polizei durchsucht. Die rund 350 Beamte beschlagnahmten mehrere digitale Datenträger und Mobilfunkgeräte. Zudem wurde Vermögen in Höhe von rund 287.000 Euro sichergestellt.