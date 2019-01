Ehemaliger Bushido-Vertrauter: Berüchtigter Clanchef Arafat Abou-Chaker verhaftet

Polizisten in Berlin (Symbolfoto). Foto: dpa, frg fpt

Berlin Er soll die Entführung von Bushidos Kindern und seiner Frau geplant haben: Jetzt wurde Clanchef Arafat Abou-Chaker, langjähriger Geschäftspartner von Bushido, in Berlin verhaftet.

Am Rande eines Gerichtstermins ist in Berlin am Dienstag der berüchtigte Clanchef Arafat Abou-Chaker verhaftet worden. Der von einem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft als ehemaliger Geschäftspartner des Rappers Bushido bezeichnete Abou-Chaker wurde nach dem Ende eines Prozesses gegen ihn vor dem Amtsgericht Tiergarten aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Arafat Abou-Chaker sei „dringend verdächtig der Verabredung zu einem Verbrechen zum Nachteil von Familienangehörigen seines ehemaligen Geschäftspartners Bushido“, sagte Staatsanwaltssprecher Martin Steltner der „Bild-Zeitung“. Arafat soll demnach Leute gesucht haben, die Bushidos Kinder oder seine Frau entführen.