In Zusammenhang mit Nahostkonflikt Brandanschlag auf Berliner Bürgeramt

Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht, sagte eine Polizeisprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag in Berlin. An dem Gebäude im Stadtteil Moabit seien zudem mehrere Schriftzüge mit Nahostbezug wie „Brennt Gaza, brennt Berlin“ hinterlassen worden. Wegen des Zusammenhangs der Brandstiftung mit den Farbschmierereien habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.