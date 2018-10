Berlin: Autos mit Logo von türkischer Spezialeinheit aufgetaucht.

Berlin Die Sondereinheit „Özel Harekat Dairesi“ wird regelmäßig`in der Türkei gegen die Opposition eingesetzt. Jetzt sind Autos mit dem Emblem auch in Berlin aufgetaucht. Ein Versuch der Einschüchterung?

Özel Harekat Dairesi ist die Sondereinsatzabteilung der türkischen Polizei und damit insbesondere für Antiterroreinsätze zuständig. Da in der Türkei auch viele linke und kurdische Oppositionsgruppen in die Nähe des Terrorismus gerückt werden, kommt sie auch immer wieder gegen Oppositionelle zum Einsatz.

. @HakanTasBerlin : "Heute haben mich Zuschriften erreicht, die Fahrzeuge mit der Aufschrift „Polis Özel Harekat“ in #Berlin gesichtet haben. Diese Spezialkräfte der türk. Polizei sind dafür bekannt sich in besonderer Weise um die Oppositionellen in der Türkei zu „kümmern“." pic.twitter.com/3qfqPacC0l

Tas vermutet Einschüchterungsversuche türkischer Nationalisten gegen in Berlin lebende Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, gegen Kurden und andere Andersdenkende. "Es fühlen sich viele Menschen bedroht", sagte Tas. Das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses zeigte den Vorfall deshalb bei der Polizei an.

"Die türkische Regierung hat über 6000 Spitzel und Informanten in Deutschland", sagte Tas. Immer wieder würden andersdenkende Türken in Berlin bedroht oder bei ihrer Einreise in die Türkei von den Behörden mit Informationen über ihre politischen Aktivitäten in Deutschland konfrontiert. "Ich gehe davon aus, dass die Berliner Polizei und die Bundesbehörden für diese Gefahr nicht ausreichend sensibilisiert sind", sagte Tas.