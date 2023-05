Gewalt in Berlin Autofahrer treten Aktivisten der Letzten Generation

Am Freitagmorgen zerrten sie auf der A100 in Höhe der Abfahrt Kurfürstendamm an Protestierenden, schlugen auf diese ein und traten sie, um sie am Festkleben zu hindern. Das teilte ein Fotografen der Deutschen Presseagentur mit. Insgesamt blockierten Aktivisten der Letzten Generation am Morgen an elf Standorten in Berlin den Verkehr, wie die Polizei mitteilte.