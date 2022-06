In der Berliner Innenstadt, nahe der Gedächtniskirche, ist ein Fahrzeug am Mittwochvormittag den 8. Juni 2022, in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch getötet und mindestens acht verletzt. Die Bilder vom Unfallort in einer Übersicht.