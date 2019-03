Laut Ermittlungsunterlagen: Amri plante wohl Anschlag auf Berliner Einkaufszentrum

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. Dort verübte Anis Amri 2016 ein Attentat. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Der Weihnachtsmarkt-Attentäter soll das „Gesundbrunnen-Center“ in der Hauptstadt als Ort für einen Bombenanschlag ausgespäht haben. Das geht aus Unterlagen von Ermittlern hervor, die verschiedene Medien einsehen konnten.

Dass Amri gemeinsam mit einem französischen Islamisten und dem inzwischen in Deutschland angeklagten Kaukasus-Russen Magomed-Ali C. ein Sprengstoffattentat geplant hatte, ist schon länger bekannt. Neu ist aber, dass der inzwischen in Frankreich inhaftierte Clément B. damals bei Instagram ein Foto des „Gesundbrunnen-Centers“ eingestellt hatte. Amri soll sich einen Tag später länger in dem Einkaufszentrum aufgehalten haben, wie eine Auswertung der Standortdaten seines Handys ergab.