Silvester in Berlin Hunderte bewerfen sich mit Pyrotechnik – erste Festnahmen

Berlin · In der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin haben sich in der Silvesternacht etwa 500 Menschen mit Pyrotechnik beworfen. Die Polizei in der Hauptstadt ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

31.12.2023 , 21:56 Uhr

Die Polizei habe die Gruppe am Neptunbrunnen auseinandergetrieben und nach Feuerwerk kontrolliert, teilte die Polizei auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit. „Aus einer ca. 200-köpfigen Gruppe, die sich an den Rathauspassagen aufhielt, wurden unsere Einsatzkräfte mit Pyro beschossen", hieß es weiter. Es kam zu Festnahmen.

Unsere Kolleg. haben die Gruppe auseinander getrieben & nach Feuerwerk kontrolliert.

Unsere Kolleg. haben die Gruppe auseinander getrieben & nach Feuerwerk kontrolliert.

Aus einer ca. 200-köpfigen Gruppe, die sich an den Rathauspassagen aufhielt, wurden unsere Einsatzkräfte mit Pyro… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2023

Die Polizei war in der Silvesternacht mit einem Großaufgebot im Einsatz: Etwa 3500 Polizisten waren den Angaben der Polizeipräsidentin auf Berlins Straßen unterwegs. Zusätzlich waren demnach mehr als 1000 Polizistinnen und Polizisten in Streifenwagen und Polizeiwachen im Einsatz. 500 Kräfte der Bundespolizei sollten an Bahnhöfen für Sicherheit sorgen. In der Silvesternacht 2022/2023 hatte es bundesweit Ausschreitungen und Angriffe auf Polizisten sowie Rettungskräfte gegeben, besonders betroffen war Berlin.

