Berlin: 80-jähriger Metzger tötet Wildschwein auf Parkplatz

Berlin Mit einem Beil hatte der Berliner das zutrauliche Tier auf einem Supermarkt-Parkplatz erschlagen, um es zu essen. Der 80-Jährige Mann zeigte den Polizisten auch den abgetrennten Kopf des Wildschweins.

Der gelernte Metzger häutete das Tier am späten Sonntagabend im Stadtteil Tegel und nahm es teilweise aus, wie die Polizei am Montag berichtete. Zeugen alarmierten die Polizei. Als Beamte auf dem Parkplatz nahe dem Tegeler Forst eintrafen, fanden sie Eingeweide und einige größere Stücke Fleisch in einer Kiste.