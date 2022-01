Mordkommission ermittelt : 47-Jähriger in Berlin tödlich verletzt im Auto gefunden

Berlin Ein Mann ist am Donnerstagabend in Berlin mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden, er starb später im Krankenhaus. Die Mordkommission ermittelt jetzt.

Ein 47-Jähriger ist in Berlin mit schweren Kopfverletzungen in einem Auto gefunden worden und anschließend im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ermittle nun die Mordkommission in dem Fall. Der Mann wurde demnach am Donnerstagabend im Ortsteil Gesundbrunnen in Berlin-Mitte gefunden.