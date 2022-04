Tod in den Bergen : Urlauberin aus Köln stürzt beim Wandern in Bayern 100 Meter in den Tod

Urlauberin aus Köln stürzt beim Wandern in Bayern 100 Meter in den Tod

Krün Am Freitagmittag ist eine 25-jährige Kölnerin bei einer Bergwanderung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu Tode gekommen. Offenbar war sie vom Weg abgekommen und ausgerutscht. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Eine 25-jährige Urlauberin aus Köln ist im bayrischen Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) von einem Wanderweg 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Für sie kam am Freitagmittag jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Die Urlauberin war im Bereich einer Gebirgsgruppe zusammen mit ihrer gleichaltrigen Begleiterin auf dem Weg hoch zu einer Berghütte. Die beiden Frauen waren demnach auf dem Lakaiensteig von der Fischbachalm in Richtung Oberes Soiernhaus unterwegs, verstiegen sich aber beim Aufstieg. Dabei gerieten sie in steiles Gelände mit vielen Felsen.