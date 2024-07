43-Jähriger verunglückt Bergsteiger stürzt auf Zugspitze 300 Meter in den Tod

Der 43-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck sei „in senkrechtem Felsgelände“ abgestürzt und habe sich sofort tödliche Verletzungen zugezogen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstag mit. Gemeinsam mit einem anderen Bergsteiger war der Verunglückte demnach am Freitagnachmittag auf dem sogenannten Jubiläumsgrat unterwegs - einem besonders schwierigen Klettersteig an Deutschlands höchstem Berg.