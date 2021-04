Beratungen nur noch schriftlich : Antidiskriminierungsstelle des Bundes überlastet

Berlin Personen, die wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt werden, können sich an die Stelle wenden. Doch die ist seit einigen Wochen überlastet, selbst telefonische Beratungen finden deswegen aktuell nicht statt.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) hat seit 2019 keinen Zuwachs an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen. Gleichzeitig war die Zahl der Beratungsanfragen 2020 fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das melden die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag unter Berufung auf eine Antwort des Familienministeriums auf eine Anfrage der FDP. Eine telefonische Beratung finde wegen zu vieler Anfragen seit Wochen nicht statt.